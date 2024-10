Imiglioridififa.com - FC 25, Occhio agli Obiettivi di RUSH di stasera

Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con glilive di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Facciamo Possesso e i classici Punti. Gioca da squadra e domina inall’interno di Ultimate Team con questo obiettivo! Premi non scambiabili. Preordina ora la nuova playstation pro su amazon Facciamo possesso Numero di incarichi da completare: 4 Premio Finale: x1 di 3 giocatore a scelta oro raro 75+ Inizio 15 ottobre – Scadenza: 18 ottobre   1 –  5 assist Fornisci assist in 5 partitedifferenti. Premio: x1 di 3 Giocatori oro rari 75+ 2 – 10 assist Fornisci assist in 10 partitedifferenti.