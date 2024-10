Favori in cambio di appalti: indagati 7 dipendenti pubblici, perquisizioni anche a Benevento (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa guardia di finanza e la polizia stanno eseguendo 20 perquisizioni tra Genova, Roma e Benevento, nell’ambito di una operazione che vede coinvolti dirigenti pubblici e titolari di imprese per peculato, corruzione e truffa ai danni dello Stato. In particolare sono indagati sette dipendenti pubblici (un dirigente generale in pensione, un dirigente tecnico pro tempore del Provveditorato Opere pubbliche di Genova in pensione, un dirigente con incarichi presso la Prefettura e presso la Questura di Genova, un sovrintendente del ruolo tecnico della locale Questura, due impiegati del Provveditorato Interregionale per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta con sede a Genova nonché un funzionario dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria). Contestato anche il falso materiale, la frode e la rivelazione di segreto d’ufficio. Anteprima24.it - Favori in cambio di appalti: indagati 7 dipendenti pubblici, perquisizioni anche a Benevento Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa guardia di finanza e la polizia stanno eseguendo 20tra Genova, Roma e, nell’ambito di una operazione che vede coinvolti dirigentie titolari di imprese per peculato, corruzione e truffa ai danni dello Stato. In particolare sonosette(un dirigente generale in pensione, un dirigente tecnico pro tempore del Provveditorato Opere pubbliche di Genova in pensione, un dirigente con incarichi presso la Prefettura e presso la Questura di Genova, un sovrintendente del ruolo tecnico della locale Questura, due impiegati del Provveditorato Interregionale per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta con sede a Genova nonché un funzionario dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria). Contestatoil falso materiale, la frode e la rivelazione di segreto d’ufficio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Favori da aziende per ristrutturare aule del tribunale - caserme e altri edifici pubblici” : sequestri e perquisizioni nei confronti di dirigenti del Provveditorato e imprenditori - Operazione di Procura di Genova e Guardia di Finanza: nel mirino appalti suddivisi “in spezzatino” per le ditte amiche, coinvolti impiegati di Questura e dirigenti in servizio alla Prefettura. Contestati i reati di corruzione, peculato, frode, turbativa. (Genova.repubblica.it)

"Favori da aziende per ristrutturare caserme e altri edifici pubblici” : sequestri e perquisizioni nei confronti di dirigenti del Provveditorato e imprenditori - Operazione di Procura di Genova e Guardia di Finanza: nel mirino appalti suddivisi “in spezzatino” per le ditte amiche, coinvolti impiegati di Questura e dirigenti in servizio alla Prefettura. Contestati i reati di corruzione, peculato, frode, turbativa. (Genova.repubblica.it)