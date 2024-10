Errori arbitrali a raffica: cinque rigori negati al Napoli in sette giornate (Di martedì 15 ottobre 2024) Napoli, il paradosso degli arbitri: Rocchi amareggiato, ma i tifosi lo sono di più Notizie calcio Napoli. Qualche buontempone dell’informazione ci tiene a farci sapere che il designatore Gianluca Rocchi si è dichiarato amareggiato e indignato per gli Errori commessi dagli arbitri. Ma se c’è qualcuno davvero amareggiato, sono proprio gli sportivi e, in particolare, i tifosi del Napoli, costretti ad assistere a obbrobri arbitrali che condizionano le partite. Incredibile quanto già accaduto agli azzurri in appena sette giornate di campionato. Sono ben quattro le gare condizionate da Errori arbitrali e, ancor più sconcertante, sono cinque i calci di rigore negati al Napoli. Una situazione che lascia i tifosi partenopei con più di qualche dubbio sulla direzione delle partite e fa crescere la frustrazione per decisioni che, giornata dopo giornata, pesano sempre di più. Napolipiu.com - Errori arbitrali a raffica: cinque rigori negati al Napoli in sette giornate Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 15 ottobre 2024), il paradosso degli arbitri: Rocchi amareggiato, ma i tifosi lo sono di più Notizie calcio. Qualche buontempone dell’informazione ci tiene a farci sapere che il designatore Gianluca Rocchi si è dichiarato amareggiato e indignato per glicommessi dagli arbitri. Ma se c’è qualcuno davvero amareggiato, sono proprio gli sportivi e, in particolare, i tifosi del, costretti ad assistere a obbrobriche condizionano le partite. Incredibile quanto già accaduto agli azzurri in appenadi campionato. Sono ben quattro le gare condizionate dae, ancor più sconcertante, sonoi calci di rigoreal. Una situazione che lascia i tifosi partenopei con più di qualche dubbio sulla direzione delle partite e fa crescere la frustrazione per decisioni che, giornata dopo giornata, pesano sempre di più.

Scandalo arbitri: cinque rigori negati al Napoli - Rocchi e l'AIA sotto accusa

La spinta di Alberto Moreno sulla a Kvaratskhelia

Carlo Alvino: "Feliciani scandaloso, De Laurentiis si faccia sentire"

Anche il giornalista Carlo Alvino ha commentato su X l'arbitraggio di Feliciani durante Napoli-Como. Dopo i tanti falli subiti da Khvicha Kvaratskhelia senza conseguenze per gli avversari, sono ormai cinque i rigori negati agli azzurri.