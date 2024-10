Iltempo.it - E ora chiedete allo sceriffo De Luca chi è la s...

(Di martedì 15 ottobre 2024) Se gli chiedeste oggi chi è «la stronza», state pur sicuri che il governatore della Campania, l'exVincenzo De, non avrebbe dubbi. Non sarebbe più la premier Giorgia Meloni a meritarsi quell'epiteto cafone finito sulle prime pagine dei giornali del mondo, quando lei lo smascherò presentandosi con le sue stesse parole, ma sarebbe il segretario del Partito Democratico Elly Schlein. Deè tornato a fare Dee a riempire di insulti i democratici perché non gli concedono il terzo mandato da governatore. E lui non li sopporta più per cui abbiamo da aspettarci nuovi sermoni e nuovi improperi contro un partito che ha cambiato idea praticamente su tutto, ma se c'è una cosa su cui ha tenuto la barra dritta è proprio il no ai tre mandati ai presidenti di Regione.