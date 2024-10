Biccy.it - Due gieffini vogliono abbandonare il programma: i motivi

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) A differenza delle altre edizioni quest’anno al Grande Fratello non c’è stato nessun ritiro fino ad oggi, le uniche situazioni particolari sono state quella di Lino Giuliano (squalificato per un insulto omofobo prima di entrare) e Ilaria Clemente, uscita perché incinta. Ieri notte però duehanno palesato la volontà di ritirarsi ed uscire dalla casa del Grande Fratello. Duelasciare il Grande Fratello: le riflessioni in piena notte. Ieri notte dopo la puntata, Lorenzo Spolverato ha confessato a Jessica Morlacchi che vorrebbe ritirarsi, per fare altre cose. I duehanno continuato a confrontarsi e Lorenzo ha ammesso di non sopportare più metà dei concorrenti (soprattutto dopo la lite con Iago Garcia): “Io me ne voglio andare. Si voglio andare a casa, fare altre esperienze. Sono arrivato.