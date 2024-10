Due concorrenti del Grande Fratello vogliono andare via: la verità sull’addio (Di martedì 15 ottobre 2024) Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi pronti a lasciare il Grande Fratello! C’è un colpo di scena dietro le loro parole? L'articolo Due concorrenti del Grande Fratello vogliono andare via: la verità sull’addio proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Due concorrenti del Grande Fratello vogliono andare via: la verità sull’addio Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi pronti a lasciare il! C’è un colpo di scena dietro le loro parole? L'articolo Duedelvia: laproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Grande Fratello - aereo per gli Shailenzo sorvola la Casa : la reazione di Helena Prestes non passa inosservata - Sopra la Casa del GF continuano a volare gli aerei con i messaggi per i gieffini. Tra gli ultimi anche uno per la coppia Shaila-Lorenzo. Ecco come ha reagito Helena Prestes!. (Comingsoon.it)

Grande Fratello 25 - caos nella casa e brutte notizie per Alfonso Signorini : due inquilini pronti ad andarsene - it abbiamo raccolto delle informazioni importanti in merito ai compensi percepiti dai protagonisti del reality Mediaset Grande Fratello 25: Jessica Morlacchi e la noia dentro la casa Anche Jessica Morlacchi ha espresso il suo desiderio di abbandonare il reality, ma per motivi diversi da Lorenzo Spolverato. (Anticipazionitv.it)

Mister Movie | Grande Fratello - un aereo per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato - Le parole di Shaila sono state chiare: “Ho messo un punto. Tra di noi c’è un quieto vivere, siamo amici e nient’altro di più”. La ballerina napoletana, infatti, ha deciso di dare una chance a Javier Martinez, con cui si è scambiata un bacio appassionato nella notte. Lorenzo Spolverato, dal canto suo, si è mostrato disorientato dalla situazione. (Mistermovie.it)