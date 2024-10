Inter-news.it - Dimarco rianima il mercato dell’Inter: i ”rischi” della Top-10 nel ruolo

(Di martedì 15 ottobre 2024)è sempre più protagonista tanto in maglia Inter quanto con la Nazionale Italiana e ciò porta come potenziale conseguenza l’interessamento di tanti club. Un tema che diventerà più caldo nel 2025 in sede di calcio. Al momento la concorrenza nelnon è poi molta MILANO – Le prestazioni di Federicoin maglia Inter non stupiscono più nessuno. Quelle del classe ’97 nerazzurro con la magliaNazionale Italiana addosso, invece, continuano a far parlare. Meritomediaticità garantita dalle partite internazionali. La crescita calcistica diè sotto gli occhi di tutti. Un bene per l’Inter ma fino a un certo punto. Il contratto che lega il quasi 27enne milanese ai colori nerazzurri scadrà il 30 giugno 2027. L’ultimo prolungamento è datato nemmeno un anno fa (30 dicembre 2023, ndr).