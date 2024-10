Daniel Maldini diventa uomo mercato: nel suo futuro può esserci anche il Napoli secondo i 'bookies' (Di martedì 15 ottobre 2024) Daniel Maldini, 23 anni appena compiuti, è sicuramente uno dei calciatori italiani del momento. Le sue prestazioni nell'anno solare 2024 con la maglia del Monza stanno ben impressionando, tanto da avergli regalato l'esordio in nazionale maggiore nel match di Nations League contro Israele.Il Today.it - Daniel Maldini diventa uomo mercato: nel suo futuro può esserci anche il Napoli secondo i 'bookies' Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 23 anni appena compiuti, è sicuramente uno dei calciatori italiani del momento. Le sue prestazioni nell'anno solare 2024 con la maglia del Monza stanno ben impressionando, tanto da avergli regalato l'esordio in nazionale maggiore nel match di Nations League contro Israele.Il

La favola azzurra di Daniel arricchisce la saga dei Maldini : “Farà parlare di sé” - . 61 anni e un giorno dopo l'ultima partita di nonno Cesare e 22 anni e 118 giorni dopo l'ultima presenza di papà Paolo, è Daniel a vestire la. Gli occhi lucidi di papà Paolo, il sorriso di mamma Adriana che immortala con il cellulare l'ingresso in campo: per loro l’orgoglio di genitori, per tutti la storia del calcio italiano. (Gazzettadelsud.it)

Daniel Maldini diventa uomo mercato : nel suo futuro può esserci anche il Napoli secondo i 'bookies' - Daniel Maldini, 23 anni appena compiuti, è sicuramente uno dei calciatori italiani del momento. Le sue prestazioni nell'anno solare 2024 con la maglia del Monza stanno ben impressionando, tanto da avergli regalato l'esordio in nazionale maggiore nel match di Nations League contro Israele. Il... (Napolitoday.it)

La dinastia Maldini si completa : Daniel esordisce con l'Italia e mette la sua firma su un altro record - La leggenda della dinastia Maldini si è arricchita di un nuovo capitolo, colorandosi di blu con l’esordio di Daniel Maldini in Nazionale. . . Nella sfida di Nations League contro l'Israele, che ha visto l'Italia prevalere per 4-1, il figlio d’arte ha fatto il suo debutto subentrando al 73esimo minuto. (Milanotoday.it)