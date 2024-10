Ilgiorno.it - Da Milano Marittima a Milano Milano. “La Pineta”, il locale iconico della riviera romagnola, sbarca in via Messina

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Il legame fra la metropoli lombarda e la sua sorella, risale agli inizi del Ventesimo secolo. Quando la famiglia d’imprenditori milanesi Maffei sigla una convenzione con l’allora amministrazione comunale di Cervia – di cui ancora oggiè ancora oggi la frazione balneare – per acquisire una vasta zonalitoranea ed edificarvi dei villini, parchi e giardini per creare così un nuovo quartiere residenziale. La cittadina in riva al mare Adriatico dalla metà degli anni Cinquanta diventa ben presto una delle tante metemovida. Ed è in questo clima, nel pienodolce vita all’italiana e del boom economico con bagnini allevati a piadine e turiste tedesche, che ilnasce nel 1962, cresce e diventa grande.