Cotignola ricorda il partigiano Rava, caduto in guerra a soli 18 anni (Di martedì 15 ottobre 2024) È caduto in battaglia a soli diciotto anni, l’11 settembre di ottanta anni fa, Esiodo Rava, partigiano cotignolese a capo di un plotone della 36esima Brigata Garibaldi "Alessandro Bianconcini". Per questo fu insignito della medaglia d’argento alla memoria al valore militare. La sezione di Ravennatoday.it - Cotignola ricorda il partigiano Rava, caduto in guerra a soli 18 anni Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Èin battaglia adiciotto anni, l’11 settembre di ottanta anni fa, Esiodocotignolese a capo di un plotone della 36esima Brigata Garibaldi "Alessandro Bianconcini". Per questo fu insignito della medaglia d’argento alla memoria al valore militare. La sezione di

