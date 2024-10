Cosa rischia Mbappé dopo l’indagine per violenza sessuale a Stoccolma (Di martedì 15 ottobre 2024) Il calciatore ha smentito la vicenda parlando di voci diffamatorie. In Svezia s'interrogano sul possibile seguito dell'indagine, il pubblico ministero. "Non confermo che si tratti di stupro, l'unica Cosa che posso dire è che è stato denunciato un reato" che sarebbe stato commesso "il 10 ottobre scorso nel centro di Stoccolma. Non aggiungerò altro per ora". Fanpage.it - Cosa rischia Mbappé dopo l’indagine per violenza sessuale a Stoccolma Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il calciatore ha smentito la vicenda parlando di voci diffamatorie. In Svezia s'interrogano sul possibile seguito dell'indagine, il pubblico ministero. "Non confermo che si tratti di stupro, l'unicache posso dire è che è stato denunciato un reato" che sarebbe stato commesso "il 10 ottobre scorso nel centro di. Non aggiungerò altro per ora".

Cosa rischia Mbappé? In Svezia la pena minima per stupro è di tre anni (Le Parisien) - L’unica cosa che posso dire è che è stato denunciato un reato commesso il 10 ottobre nel centro di Stoccolma», dice il procuratore Marina Chirakova. Cosa rischia Mbappé? In Svezia la pena minima per stupro è di tre anni (Le Parisien) Cosa succede adesso a Mbappé? Scrive Le Parisien che normalmente sarebbe convocato per un interrogatorio. (Ilnapolista.it)

