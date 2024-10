Cosa andrà in scena quest’anno. La stagione racconterà il Mito (Di martedì 15 ottobre 2024) "Nelle sue diverse declinazioni e affascinanti rielaborazioni il Mito è una costante di questa nuova stagione Teatrale che non vedo l’ora di condividere con la comunità del Teatro Manzoni". Così Paola Pedrazzini, direttrice artistica del Teatro Manzoni ha introdotto la stagione, composta da tre sezioni “Grande prosa“ 8 spettacoli; il teatro sperimentale “Altri percorsi“ (6 spettacoli) e tre eventi speciali. Si comincia il 15 novembre con Arturo Cirillo che si confronta con un Mito dell’età moderna, “Don Giovanni“, mescolando codici diversi (Molière, Da Ponte, Mozart) così come Baliani e Pennacchi uniscono più stilemi nel loro “Arlecchino?“ restituendo lo spirito più profondo di una maschera “archetipica“ della commedia dell’arte. Marco Baliani dedica il suo monologo “Quando gli dei erano tanti“ ispirato al mondo mitico, a “Le Nozze di Cadmo e Armonia“ di Roberto Calasso. Ilgiorno.it - Cosa andrà in scena quest’anno. La stagione racconterà il Mito Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Nelle sue diverse declinazioni e affascinanti rielaborazioni ilè una costante di questa nuovaTeatrale che non vedo l’ora di condividere con la comunità del Teatro Manzoni". Così Paola Pedrazzini, direttrice artistica del Teatro Manzoni ha introdotto la, composta da tre sezioni “Grande prosa“ 8 spettacoli; il teatro sperimentale “Altri percorsi“ (6 spettacoli) e tre eventi speciali. Si comincia il 15 novembre con Arturo Cirillo che si confronta con undell’età moderna, “Don Giovanni“, mescolando codici diversi (Molière, Da Ponte, Mozart) così come Baliani e Pennacchi uniscono più stilemi nel loro “Arlecchino?“ restituendo lo spirito più profondo di una maschera “archetipica“ della commedia dell’arte. Marco Baliani dedica il suo monologo “Quando gli dei erano tanti“ ispirato al mondo mitico, a “Le Nozze di Cadmo e Armonia“ di Roberto Calasso.

