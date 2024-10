Oasport.it - Comitato Olimpico Russo: il presidente Stanislav Pozdniakov rassegna le dimissioni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dalla Russia arriva una notizia inattesa. Ildel, si è infatti dimesso con effetto immediato per “rafforzare il movimento”, come riporta l’ANSA. Queste le dichiarazioni del dirigente 51enne: “Le sfide geopolitiche che il nostro Paese deve affrontare rendono necessario ottimizzare e centralizzare la gestione dei settori chiave, compreso lo sport di alto livello”. Lo schermidore, in carica dal 2018, che da atleta ha vinto ben 4 ori olimpici ha poi detto: “Le premesse sono opportune, soprattutto economiche, per sostituire il leader e la squadra olimpica, con la volontà di rafforzare il movimento”.