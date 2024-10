Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese, Alfonsi resta in sella. Padovani è un caso

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo la quarta sconfitta stagionale l’aria è tesa in casa. Dirigenti impegnati in summit e colloqui, una situazione inevitabile quando il tonfo, lo 0-3 casalingo contro la Forsempronese, arriva in maniera così netta e senza lasciare spazio a chiavi di lettura alternative. Tolta una punizione di Esposito, domenica non si sono visti tiri nello specchio metaurense, il centrocampo è stato surclassato da quello degli ospiti che sulle fasce hanno fatto spesso il bello e il cattivo tempo. Tutto ciò, unito ad un dato di 11 gol presi e 4 realizzati, ha indotto a delle riflessioni. La posizione del tecnico Santenonfuori dalla discussione, anche ce si sono buone possibilità che sarà lui a guidare la formazione adriatica sabato contro l’Ancona.