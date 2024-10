Ilfattoquotidiano.it - “Chi scopre di essere malato vive innanzitutto un’incredibile solitudine. Parlare del tumore è stato liberatorio… Provate a vivere il tempo che resta con bontà”: parla Eleonora Giorgi

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Chidirne per me èliberatorio (), un modo per mettere più a fuoco il valore delche”. Gli anni l’hanno resa saggia, sa ciò che dice, il messaggio che vuole trasmettere. Forse, oggi,ha poche energie, ma un gran desiderio di condividere. E aiutare chila sua stessa condizione. Dopo esser stata operata per un adenocarcinoma al pancreas, l’attrice sta combattendo una battaglia con nuove metastasi e cicli di chemioterapia. Ma il sorriso non vuole perderlo. “Ciò che conta è quello che voglio ora: stare con i miei figli, con la mia famiglia e gli affetti. Mi sono riparata in questo bozzolo d’amore. Un bozzolo che è più vita di quella che avevo prima”, racconta in un’intervista a Vanity Fair.