“Che tristezza”. Selvaggia Lucarelli, arriva il commento del collega famoso. E la sua reazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Ballando con le stelle è iniziato da poche settimane, ma le polemiche sono già divampate ovunque. Nel mirino è finita soprattutto Selvaggia Lucarelli, infatti la giurata ha dapprima avuto dei duri confronti con Sonia Bruganelli e ora ha dovuto fare i conti con un attacco arrivato da parte di un collega. Ma la risposta della donna non è ovviamente tardata ad arrivare. La giudice di Ballando con le stelle non ha mai peli sulla lingua e questo le ha sempre causato problemi e litigi. Anche stavolta Selvaggia Lucarelli è al centro di una vera e propria bufera, dopo alcune dichiarazioni bomba di un giornalista che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Ma lei ha replicato attraverso una pungente storia postata su Instagram. Leggi anche: “Non è all’altezza”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ballando con le stelle è iniziato da poche settimane, ma le polemiche sono già divampate ovunque. Nel mirino è finita soprattutto, infatti la giurata ha dapprima avuto dei duri confronti con Sonia Bruganelli e ora ha dovuto fare i conti con un attaccoto da parte di un. Ma la risposta della donna non è ovviamente tardata adre. La giudice di Ballando con le stelle non ha mai peli sulla lingua e questo le ha sempre causato problemi e litigi. Anche stavoltaè al centro di una vera e propria bufera, dopo alcune dichiarazioni bomba di un giornalista che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Ma lei ha replicato attraverso una pungente storia postata su Instagram. Leggi anche: “Non è all’altezza”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il direttore di Sorrisi contro Selvaggia Lucarelli che gli risponde per le rime - Un attacco che non è passato inosservato alla diretta interessata che, sempre via social, ha risposto: “Pensate invece che vita allegra deve fare questo tizio che a quasi 70 anni vorrebbe offendere una collega mettendone in discussione l’autorevolezza. it. Lo scontro fra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle sta facendo molto discutere e non sono solo le trasmissioni ... (Biccy.it)

Selvaggia Lucarelli contro Sonia Bruganelli : “La sua giustificazione non regge” - Nel corso della seconda puntata la giornalista non ha perso occasione per lanciare pungenti frecciatine nei confronti della concorrente, quest’ultima ha anche mezzo in mezzo l’ex marito ma ciò che ha detto non è piaciuto affatto alla giurata. Anche sinceramente antipatica, va benissimo e se lo dico io. (Bollicinevip.com)

Ballando con le Stelle - Sonia Bruganelli replica a Selvaggia Lucarelli e Mario Salvati - Dopo le critiche ricevute da Selvaggia Lucarelli e Mario Salvati, Sonia Bruganelli, concorrente di Ballando con le Stelle, ha deciso di replicare. Ecco cosa è successo!. (Comingsoon.it)