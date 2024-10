Tutto.tv - Carmen e Enzo Paolo hanno avuto rapporti intimi al GF: quando è successo e come

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di martedì 15 ottobre 2024) La puntata di ieri del Grande Fratello è stata piuttosto movimentata. Tra gli argomenti che sono stati trattati c’è stato anche quello inerente il rapporto traTurchi eRusso. I due si sono lasciati andare a delle confessioni davvero interessanti e anche piuttosto piccanti. Ecco cosa è emerso. La confessione bollente diRusso al Grande Fratello Il rapporto traRusso eTurchi non sembra essere affatto in discussione. Nel corso di questa settimana di convivenza all’interno della casa del Grande Fratello, i duemodo di chiarire alcune divergenze che pare abbianonell’ultimo periodo, e sono usciti più affiatati che mai, forse fin troppo. Al momento dell’uscita didalla casa, infatti, Alfonso Signorini ha voluto fare loro un’intervista doppia per capire quanta affinità li unisca.