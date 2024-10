Movieplayer.it - Bryce Dallas Howard torna alla regia con All of Her, film prodotto da Lionsgate

(Di martedì 15 ottobre 2024)ha stretto un accordo conche prevede la realizzazione delAll Of Her in veste di regista.sarà la regista di All of Her, un nuovoda. Il progetto, di cui sarà anche una delle produttrici, permetteràstar di collaborare nuovamente con il team che ha realizzato Jurassic World. Il nuovodiretto daPer ora non sono stati svelati i dettagli della trama di All Of Her e si sa solamente che ilsarà scritto da Sarah Streicher basandosi su una storia originale firmata dsceneggiatrice in collaborazione con Colin Trevorrow, regista proprio dei nuovi capitoli della saga giurassica. Lo studio sta ora cercando l'attrice