Bryce Dallas Howard dirigerà All Of Her, cerca una protagonista per un ruolo multiplo (Di martedì 15 ottobre 2024) Bryce Dallas Howard dirigerà All Of Her, cerca una protagonista per un ruolo multiplo La Lionsgate ha concluso un accordo con Bryce Dallas Howard per dirigere All of Her, i cui dettagli sono ancora segreti. Il progetto è scritto da Sarah Streicher e si basa su una storia originale del regista di Jurassic World Colin Trevorrow e Streicher. Lo studio è attualmente alla ricerca di un’attrice per interpretare il personaggio principale, che comprende più ruoli. Trevorrow e Annys Hamilton della Metronome Film Company produrranno. Howard produrrà anche con la sua Nine Muses Entertainment. Nathan Kahane, presidente della Lionsgate Motion Picture Group, ha affermato: “Questo film ha tutto: un’idea estremamente divertente, una parte incredibile per un’attrice protagonista e un talento incredibile dietro tutto questo, con Bryce che guida la strada come regista. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 15 ottobre 2024)All Of Her,unaper unLa Lionsgate ha concluso un accordo conper dirigere All of Her, i cui dettagli sono ancora segreti. Il progetto è scritto da Sarah Streicher e si basa su una storia originale del regista di Jurassic World Colin Trevorrow e Streicher. Lo studio è attualmente alla ridi un’attrice per interpretare il personaggio principale, che comprende più ruoli. Trevorrow e Annys Hamilton della Metronome Film Company produrranno.produrrà anche con la sua Nine Muses Entertainment. Nathan Kahane, presidente della Lionsgate Motion Picture Group, ha affermato: “Questo film ha tutto: un’idea estremamente divertente, una parte incredibile per un’attricee un talento incredibile dietro tutto questo, conche guida la strada come regista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bryce Dallas Howard torna alla regia con All of Her - film prodotto da Lionsgate - Il progetto, di cui sarà anche una delle produttrici, permetterà alla star di collaborare nuovamente con il team che ha realizzato Jurassic World. Bryce Dallas Howard sarà la regista di All of Her, un nuovo film prodotto da Lionsgate. Il nuovo film diretto da Bryce Dallas Howard Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama di All Of Her e si sa solamente che il film sarà scritto da Sarah ... (Movieplayer.it)

Bryce Dallas Howard fornisce un aggiornamento fuori dal mondo su Star Wars : Skeleton Crew - Skeleton Crew riporta il franchise di Star Wars in periferia Skeleton Crew è l’ultima serie Disney+ Star Wars che si svolge nell’era della Nuova Repubblica. Ciononostante, gli eventi di Skeleton Crew sembrano essere molto autonomi, concentrandosi su un nuovo cast di personaggi ed esplorando mondi mai visti prima. (Cinefilos.it)