Bologna | ‘Notte Rossa’ tra passato e futuro

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Un filo – rigorosamente rosso – che lega, che connette le case del popolo e i circoli del territorio parlando di diritti, inclusione, lavoro, pari opportunità. Latorna all’insegna della tradizione, guardando anche al presente: ospite della prima serata sarà Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e candidato piddì alla presidenza della Regione. La kermesse, che durerà fino a lunedì, prende il via giovedì alla casa del popolo di Castenaso (ore 21) con la presentazione del libro ‘Insieme. I luoghi della cultura popolare’ (Ronzani) di Giulia Mitrugno. Presente de Pascale con Federica Mazzoni, segretaria provinciale del Pd. “Ma non sarà uno spot elettorale”, chiarisce Mauro Roda, presidente della Fondazione Duemila, che pure non nasconde di “apprezzare” de Pascale, una persona con la giusta “visione”.