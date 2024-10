Bibi: "Colpiremo senza pietà". Ordigni esplosivi contro Unifil (Di martedì 15 ottobre 2024) Missili contro Tel Aviv. L'Idf fa 22 morti in Libano. Bombe sulla strada per la base Onu. Scoperto un tunnel di Hezbollah per una strage in Galilea Ilgiornale.it - Bibi: "Colpiremo senza pietà". Ordigni esplosivi contro Unifil Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) MissiliTel Aviv. L'Idf fa 22 morti in Libano. Bombe sulla strada per la base Onu. Scoperto un tunnel di Hezbollah per una strage in Galilea

Grave scontro a Cavarzere - un automobilista via in elicottero. Motociclista a terra a Bibione - Mattinata di martedì 10 settembre con due incidenti nel Veneziano, uno dei quali grave ha coinvolto due macchine. . . Verso l'ora di pranzo, in via Gino Conti a Cavarzere, due auto proseguivano in senso opposto quando si sono scontrate e uno degli uomini al volante è rimasto incastrato fra le lamiere. (Veneziatoday.it)

Migliaia contro Bibi che non arretra : «Resteremo a Gaza» - Centinaia di migliaia di israeliani ieri sono scesi in strada contro Benyamin Netanyahu, replicando le manifestazioni oceaniche di sabato sera. Non è riuscito a fermarli neppure il tribunale del lavoro […] The post Migliaia contro Bibi che non arretra: «Resteremo a Gaza» first appeared on il manifesto. (Ilmanifesto.it)

Bibione - bambina tedesca di 8 anni annega in mare : i genitori la stavano controllando dalla battigia - In quel momento c’era molta gente in acqua. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la piccola, che sapeva nuotare, era in acqua da sola, mentre i genitori la controllavano dalla battigia. Le indagini sono a carico dei carabinieri di Bibione coordinati dalla procura di Pordenone. Scattato l’allarme è stata prima soccorsa e portata a riva da un bagnino e successivamente assistita dai ... (Ilfattoquotidiano.it)