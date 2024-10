Antonio Zuccaro si lega a 'La Provincia sei tu' di Nobiletti (Di martedì 15 ottobre 2024) Il consigliere comunale di San Nicandro Garganico Antonio Zuccaro, ha comunicato la decisione di aderire al progetto politico 'La Provincia Sei Tu' del Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti. "Concretizzando l’entusiasmo e il successo riscosso alle recenti elezioni Provinciali Foggiatoday.it - Antonio Zuccaro si lega a 'La Provincia sei tu' di Nobiletti Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il consigliere comunale di San Nicandro Garganico, ha comunicato la decisione di aderire al progetto politico 'LaSei Tu' del Presidente delladi Foggia, Giuseppe. "Concretizzando l’entusiasmo e il successo riscosso alle recenti elezionili

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Antonio Di Natale - il miglior attaccante della provincia italiana - Ma andiamo con ordine. . L’atipico centravanti di centosettanta centimetri dimostra di saperci fare anche senza physique du rôle: nei successivi quarantotto mesi segnerà – senza contare le coppe – qualcosa come centotre reti. In un reparto avanzato di tutto rispetto – Cappellini, Maccarone, Rocchi, Tavano – il giovane attaccante esterno aggiorna il curriculum con sedici reti: la macchina da gol ... (Ilprimatonazionale.it)

Avviata la digitalizzazione del materiale cartaceo della Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi” - . 5), è gestito interamente dalla Regione e deve essere ultimato entro il 31. 1. Tempo di lettura: < 1 minutoAvviata la digitalizzazione del materiale cartaceo della Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi”.  Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, che ha avuto un “briefing” sull’argomento con il Responsabile della Rete Museale dell’Ente, Alfonso Pacilio. (Anteprima24.it)

Vi presentiamo Antonio Pugliano - il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Como e provincia - Questa mattina lunedì 30 settembre nella sede centrale di via Valleggio si è svolto il passaggio di consegne tra l'ingegnere Claudio Giacalone e il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Como ingegnere Antonio Pugliano. Vi raccontiamo in estrema sintesi la sua carriera. Laureato in Ingegneria... (Quicomo.it)