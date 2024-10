Metropolitanmagazine.it - Y2K nostalgia con le borse a cilindro: quali sono i modelli imperdibili?

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Erano un grande classico, le: prendono ispirazione dall’astuccio di scuola, quello dove mettevamo penne e matite colorate. Oraun vero e proprio must have, soprattutto per questo autunno, da portare in tantissime occasioni, dalle più formali alle più informali. Questo perché la loro forma permette di essere capiente, ma non ingombrante. Soprattutto in questa stagione, dove un golfino in più è sempre necessario. Ma come scegliere la migliore? Le passerelle delle scorse fashion week ci hanno permesso di trarre tantissima ispirazione., l’inspo nostalgica per quest’autunno? E soprattuttoversatili e perfettamente thriftabili. Ovvero, essendo un accessorio quasi vintage, si trovano facilmente second hand: basta fare una rapida ricerca su Vinted o Etsy, per vedere quantici siano.