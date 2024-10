Vecchia Peugeot rubata ritrovata nel fiume Gorzone: i sommozzatori cercano tracce di persone (Di lunedì 14 ottobre 2024) STANGHELLA (PADOVA) ? Mistero a Stanghella, dove, lungo via Gorzon Sinistro Inferiore, una Vecchia Peugeot è stata ritrovata quasi completamente sommersa nelle acque del fiume Gorzone, Ilgazzettino.it - Vecchia Peugeot rubata ritrovata nel fiume Gorzone: i sommozzatori cercano tracce di persone Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) STANGHELLA (PADOVA) ? Mistero a Stanghella, dove, lungo via Gorzon Sinistro Inferiore, unaè stataquasi completamente sommersa nelle acque del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vecchia Peugeot rubata ritrovata nel fiume Gorzone: i sommozzatori cercano tracce di persone - STANGHELLA (PADOVA) – Mistero a Stanghella, dove, lungo via Gorzon Sinistro Inferiore, una vecchia Peugeot è stata ritrovata quasi completamente sommersa nelle acque del fiume ... (ilgazzettino.it)

Peugeot 2008 benzina 130 CV: come va il B-SUV con il tre cilindri sovralimentato - Dietro la Peugeot più venduta in Italia nei primi 8 mesi del 2024, la 208, c’è proprio lei. Figlia della stessa piattaforma, l’ormai famosa CMP o STLA Small in uso anche su Alfa Romeo Junior e Lancia ... (autoappassionati.it)

Coppa Italia Rally, verso la Finale. La 9^ Zona conferma Pollara “re di Sicilia” - Una Finale per tornare a sognare in grande. Due anni dopo la sconfitta indigesta sugli asfalti di Pico, in quella ... (rallyssimo.it)