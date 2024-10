Usa, Trump: “Diecimila nuovo agenti per fermare i migranti” (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ex presidente Donald Trump ha proposto l’assunzione di 10.000 agenti aggiuntivi della Border Patrol (Polizia di Frontiera) e ha promesso loro un bonus di 10.000 dollari per il mantenimento e la firma del contratto, dopo aver fatto deragliare un disegno di legge bipartisan all’inizio di quest’anno che includeva fondi per aumentare il personale alla frontiera. Trump ha fatto questa promessa durante un comizio a Prescott Valley, in Arizona, a circa 420 chilometri a nord del confine americano con il Messico. Ha accettato il sostegno del sindacato degli agenti, il National Border Patrol Council, che è un sostenitore di lunga data di Trump e lo ha appoggiato durante le sue precedenti due campagne. Lapresse.it - Usa, Trump: “Diecimila nuovo agenti per fermare i migranti” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ex presidente Donaldha proposto l’assunzione di 10.000aggiuntivi della Border Patrol (Polizia di Frontiera) e ha promesso loro un bonus di 10.000 dollari per il mantenimento e la firma del contratto, dopo aver fatto deragliare un disegno di legge bipartisan all’inizio di quest’anno che includeva fondi per aumentare il personale alla frontiera.ha fatto questa promessa durante un comizio a Prescott Valley, in Arizona, a circa 420 chilometri a nord del confine americano con il Messico. Ha accettato il sostegno del sindacato degli, il National Border Patrol Council, che è un sostenitore di lunga data die lo ha appoggiato durante le sue precedenti due campagne.

