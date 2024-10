Usa, arrestato durante comizio di Trump: “Evitato un altro attentato” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Se lo chiedete sì, i miei hanno Evitato un altro attentato”: a parlare è lo sceriffo Chad Bianco, sentito dalla stampa a margine del comizio di Donald Trump a Coachella, dove è stato arrestato un uomo sospetto. Chad Bianco, sceriffo della contea di Riverside, ha confermato che l’arresto di Vim Miller, avvenuto a Coachella mentre Usa, arrestato durante comizio di Trump: “Evitato un altro attentato” L'Identità. Lidentita.it - Usa, arrestato durante comizio di Trump: “Evitato un altro attentato” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Se lo chiedete sì, i miei hannoun”: a parlare è lo sceriffo Chad Bianco, sentito dalla stampa a margine deldi Donalda Coachella, dove è statoun uomo sospetto. Chad Bianco, sceriffo della contea di Riverside, ha confermato che l’arresto di Vim Miller, avvenuto a Coachella mentre Usa,di: “un” L'Identità.

"Il terzo attentato" contro Trump a Coachella : chi hanno arrestato al comizio - tra il pubblico - La perquisizione degli interni ha fornito nuovi motivi per sospettare di lui: c'erano due armi, una pistola e un fucile, cariche, oltre a numerose munizioni, molti passaporti falsi e patenti false. Nel suo account Linkedin dice di se stesso di essere un giornalista investigativo e documentarista da più di vent'anni e di essere contro il "potere e la politica che hanno schiacciato le piccole ... (Liberoquotidiano.it)

Trump - uomo armato vicino a comizio : arrestato - (Adnkronos) – Un uomo, che aveva armi nel suo Suv, è stato fermato nell'area del comizio di Donald Trump ieri… L'articolo Trump, uomo armato vicino a comizio: arrestato proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Vem Miller - l’uomo con fucile e pistola arrestato a Coachella prima del comizio di Trump : «Preparava il terzo attentato» - Ho visto anche come il potere del denaro fluisce attraverso la politica e come la classe politica non lavora più per Noi il Popolo. Nell’attentato era morto uno spettatore, che aveva protetto le figlie, e due persone erano rimaste ferite. Harris su X ha fatto sapere di aver pubblicato la sua cartella clinica e si è chiesta ironicamente perché Trump non lo faccia: «Donald Trump si rifiuta di ... (Open.online)