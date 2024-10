Un nuovo festival dedicato a hip hop e street dance nella città di Arezzo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre 2024 – Hip hop e street dance protagoniste ad Arezzo nel nuovo festival “The other side of art”. La rassegna, promossa dall’associazione culturale Progetti Per La Danza, andrà a offrire un’occasione di ritrovo per scuole, associazioni e allievi di tutta la penisola impegnati nelle discipline urbane della danza attraverso una serie di iniziative che troveranno il loro fulcro nel contest in programma dalle 11.00 di domenica 17 novembre al teatro Tenda. Questo momento sarà la conclusione di un complesso e articolato percorso che, sostenuto dal contributo dell’Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, prevederà workshop, laboratori, incontri di formazione e masterclass finalizzati a coinvolgere le giovani generazioni attraverso la street art nelle sue diverse forme. Lanazione.it - Un nuovo festival dedicato a hip hop e street dance nella città di Arezzo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Hip hop eprotagoniste adnel“The other side of art”. La rassegna, promossa dall’associazione culturale Progetti Per La Danza, andrà a offrire un’occasione di ritrovo per scuole, associazioni e allievi di tutta la penisola impegnati nelle discipline urbane della danza attraverso una serie di iniziative che troveranno il loro fulcro nel contest in programma dalle 11.00 di domenica 17 novembre al teatro Tenda. Questo momento sarà la conclusione di un complesso e articolato percorso che, sostenuto dal contributo dell’Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di, prevederà workshop, laboratori, incontri di formazione e masterclass finalizzati a coinvolgere le giovani generazioni attraverso laart nelle sue diverse forme.

