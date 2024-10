UeD, Giorgio Manetti svela la verità su Valerio: duro attacco a Gemma e Gianni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo la messa in onda della puntata di oggi di Uomini e Donne, dove è stato tirato in ballo Giorgio Manetti, prima che Valerio abbandonasse la trasmissione, l’ex di Gemma Galgani ha deciso di rompere il silenzio. Nello specifico, è emerso che Valerio e Giorgio avrebbero fatto delle serate insieme, ragion per cui i sospetti sul cavaliere sono aumentati ancor di più. Ebbene, dopo la messa in onda, il “Gabbiano” ha deciso di replicare e di raccontare la sua versione dei fatti. La versione di Giorgio Manetti sul rapporto con Valerio Che tipo di rapporto esiste davvero tra Giorgio Manetti e Valerio, ex spasimante di Gemma? Stando a quanto riportato in studio da Gianni Sperti, pare che i due fossero soliti fare delle serate insieme. Valerio, però, ha smentito, dicendo di aver visto Giorgio una sola volta. Tutto.tv - UeD, Giorgio Manetti svela la verità su Valerio: duro attacco a Gemma e Gianni Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo la messa in onda della puntata di oggi di Uomini e Donne, dove è stato tirato in ballo, prima cheabbandonasse la trasmissione, l’ex diGalgani ha deciso di rompere il silenzio. Nello specifico, è emerso cheavrebbero fatto delle serate insieme, ragion per cui i sospetti sul cavaliere sono aumentati ancor di più. Ebbene, dopo la messa in onda, il “Gabbiano” ha deciso di replicare e di raccontare la sua versione dei fatti. La versione disul rapporto conChe tipo di rapporto esiste davvero tra, ex spasimante di? Stando a quanto riportato in studio daSperti, pare che i due fossero soliti fare delle serate insieme., però, ha smentito, dicendo di aver vistouna sola volta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - Puntata Di Oggi : Valerio È Amico Di Giorgio Manetti - Gemma Lo Manda Via! - Gemma invita Valerio ad andare via e lui lo fa, anche perché come ha detto, non è più interessato a lei. Gemma rimane scioccata perché aveva parlato con lui degli altri uomini conosciuti del programma, e lui non ne aveva fatto cenno. Finisce così la puntata di oggi. La dama dichiara di non voler continuare né con Cusitore né con Matteo. (Uominiedonnenews.it)

Gemma scopre che Valerio faceva le serate con il suo ex Giorgio Manetti e va su tutte le furie - A Uomini e donne è arrivata una segnalazione da Gianni Sperti secondo cui Valerio faceva le serate don Giorgio, ex di Gemma Galgani L'articolo Gemma scopre che Valerio faceva le serate con il suo ex Giorgio Manetti e va su tutte le furie proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Uomini e Donne - l'opinione della puntata : Valerio scarica Gemma! E spunta l'ombra di Giorgio Manetti! (VIDEO) - Oggi, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Con un colpo di scena, Valerio ha deciso di scaricare Gemma! Ecco la nostra opinione della puntata di oggi!. (Comingsoon.it)