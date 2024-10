Trasportava migranti in Svizzera: arrestato al confine un “passeur” trovato con due donne e due bambini in auto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Guanzate (Como) –Stava portando illegalmente due donne e due bambini di nazionalità turca attraverso il confine tra l’Italia e la Svizzera. Per questo un pachistano di 40 anni è stato arrestato dalle pattuglie interforze di Polizia locale, a Guanzate. L’operazione, denominata 'Ultimo miglio', è il risultato delle attività svolte in collaborazione dai comandi Polizia locale aderenti al progetto regionale 'Parco delle Groane e Parco Pineta' finanziato dall'assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia. Il 'passeur' pachistano, regolare in Italia, è stato intercettato dagli agenti alla guida di un’auto noleggiata con targa francese nei pressi di un’area boschiva. Ilgiorno.it - Trasportava migranti in Svizzera: arrestato al confine un “passeur” trovato con due donne e due bambini in auto Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Guanzate (Como) –Stava portando illegalmente duee duedi nazionalità turca attraverso iltra l’Italia e la. Per questo un pachistano di 40 anni è statodalle pattuglie interforze di Polizia locale, a Guanzate. L’operazione, denominata 'Ultimo miglio', è il risultato delle attività svolte in collaborazione dai comandi Polizia locale aderenti al progetto regionale 'Parco delle Groane e Parco Pineta' finanziato dall'assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia. Il '' pachistano, regolare in Italia, è stato intercettato dagli agenti alla guida di un’noleggiata con targa francese nei pressi di un’area boschiva.

