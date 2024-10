Torino, domani il ricordo di Gigi Meroni: il comunicato del club per la Farfalla granata (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Torino ricorda Gigi Meroni, dettagli e comunicato ufficiale da parte del club per la commemorazione della scomparsa della Farfalla granata «Era il simbolo di estri bizzarri e libertà sociali in un paese di quasi tutti conformisti sornioni». Così lo storico giornalista e scrittore Gianni Brera definì Gigi Meroni, uno dei personaggi più iconici e Calcionews24.com - Torino, domani il ricordo di Gigi Meroni: il comunicato del club per la Farfalla granata Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilricorda, dettagli eufficiale da parte delper la commemorazione della scomparsa della«Era il simbolo di estri bizzarri e libertà sociali in un paese di quasi tutti conformisti sornioni». Così lo storico giornalista e scrittore Gianni Brera definì, uno dei personaggi più iconici e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juve, Maifredi: “Douglas Luiz non entrato nella maniera migliore” - Gigi Maifredi ha parlato del nuovo centrocampista della Juve, Douglas Luiz: per l'ex allenatore, l'impatto del giocatore non sarebbe buono ... (juvenews.eu)

Barone: «Cagliari-Torino? Altra partita da ex per me. Vi parlo di Nicola» - Simone Barone, vice allenatore del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoblù, Davide Nicola e la prossima sfida contro il Torino Nella giornata odierna Simone Barone è stato ospitato da ... (cagliarinews24.com)

Manfredi: “La Juventus risentirà della perdita di Bremer” - Gigi Maifredi ha parlato del difensore della Juventus, Gleison Bremer: per l'ex allenatore, la perdita avrà delle ripercussioni in squadra ... (juvenews.eu)