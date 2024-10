Quotidiano.net - Tajani, disarmo Hezbollah? Regole d'ingaggio non vanno bene

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Se l'obiettivo è quello di disarmare, "le attualididell'Unifil non". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa Berlino alla stampa italiana. A una domanda sulla modifica delledidel contingente Unifil in Libano nel caso in cui lo scopo fosse ildei terroristi ha risposto: "È ovvio che, se l'obiettivo è quello da parte delle Nazioni Unite, le attualidinonperché non hanno neanche l'armamento adatto per imporre delle decisioni di questo tipo. Sono le Nazioni unite che devono scegliere".