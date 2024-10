T-shirt con le stampe | la tendenza che unisce moda e impegno

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Life&People.it Il privilegio di un capo che si fa concretezza, scavalcando le barriere fisiche della comprensione per veicolare un messaggio personale che aspira a divenire universale. Da sempre la– intesa come volontà di investire i capi di un valore sociale – ha saputo sfruttare gli abiti non solo per permettere all’individualità di emergere, ma soprattutto di comunicare senza ricorrere all’uso limitante della parola. Se alla fine del Medioevo, infatti, le donne hanno iniziato a indossare gli vestiti per sottolineare il proprio status (in Spagna si utilizzava il guardinfante, ovvero una struttura rigida messa sulla gonna per comunicare lo stato di gravidanza); oggi non solo laha sublimato la sua funzione di strumento per veicolare un sé ideale ma, grazie a capi come le t-con le, ha palesato la volontà di veicolare messaggi diretti.