Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, i licenziamenti non sono più tabù. Tavares: “Non scarto nulla. I dazi sulle auto cinesi faranno chiudere le nostre fabbriche”

(Di lunedì 14 ottobre 2024)? “Non”. Alla fine cade un altrodentro. L’ad Carlossi è spinto a non escludere un taglio ai posti di lavoro senza la salute finanziaria del gruppomobilistico non dovesse migliorare. Non che finora non sia avvenuto – solo quest’anno in Italiastate incentivate quasi 3mila uscite – ma il concetto è sempre stato edulcorato e affidato alla volontarietà di interrompere il rapporto di lavoro. Adesso, invece, le parole del numero uno dell’aziendachiare. Intervistato da radio Rtl al Salone dell’di Parigi,ha risposto così a chi gli chiedeva se avesse intenzione di tagliare posti di lavoro: “La salute finanziaria dinon passa unicamente dalla soppressione di posti” ma “passa attraverso tante altre cose: immaginazione, intelligenza, innovazione.