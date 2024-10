Spoiler settimanali Uomini e Donne: Valerio va via, notti di passione e liti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, ce andranno in onda nella settimana che va dal 14 al 18 ottobre vedremo che ci saranno scontri molto accesi, specie al Trono Over, saranno fatte confessioni bollenti in preda alla rabbia e non solo. Verranno prese anche delle decisioni importanti. Ecco tutti quello che succederà . Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: liti, confessioni bollenti, scoperte e sfilata Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che per Gemma Galgani e Valerio ci sarà un epilogo importante. La donna deciderà di dargli un’altra chance, ma le cose non andranno nel modo sperato. I due, infatti, discuteranno in studio in quanto arriverà una nuova segnalazione su di lui. Emergerà , infatti, che Valerio conosce Giorgio Manetti ed ha fatto anche molte serate con lui. Tutto.tv - Spoiler settimanali Uomini e Donne: Valerio va via, notti di passione e liti Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nelle prossime puntate di, ce andranno in onda nella settimana che va dal 14 al 18 ottobre vedremo che ci saranno scontri molto accesi, specie al Trono Over, saranno fatte confessioni bollenti in preda alla rabbia e non solo. Verranno prese anche delle decisioni importanti. Ecco tutti quello che succederà . Anticipazioni Trono Over, confessioni bollenti, scoperte e sfilata Le anticipazioni delle prossime puntate dirivelano che per Gemma Galgani eci sarà un epilogo importante. La donna deciderà di dargli un’altra chance, ma le cose non andranno nel modo sperato. I due, infatti, discuteranno in studio in quanto arriverà una nuova segnalazione su di lui. Emergerà , infatti, checonosce Giorgio Manetti ed ha fatto anche molte serate con lui.

Uomini e Donne anticipazioni e news - diretta di oggi (14 ottobre 2024) in streaming - Trono Over e Classico – Video Witty TV - Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 14 ottobre 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++ . Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal trono di Martina. 45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Cosa succederà ? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14. (Superguidatv.it)

Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 14 ottobre 2024 | Trono Classico e Over - Durante la registrazione, però, Valerio ha dichiarato che non vuole una donna con il carattere di Gemma al suo fianco. Uomini e donne: streaming e diretta tv Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 14 ottobre 2024, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. (Tpi.it)

Anticipazioni Uomini e Donne 14/10 e 15/10 : confronti accesi e decisioni - . Al centro dell'attenzione non potranno non esserci Gemma Galgani e Valerio, che sta generando tanto clamore ultimamente. Quest'ultimo accuserĂ la tronista di essere stata fredda in esterna. Anticipazioni Uomini e Donne: Francesca mostra un lato inedito Passando alle dinamiche del Trono Classico, invece, nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne vedremo che Francesca Sorrentino ... (Tvpertutti.it)