Spedisce chili di sostanze stupefacenti per posta la Finanza risale al mittente e scopre una piantagione di canapa indiana

(Di lunedì 14 ottobre 2024) 600 arbusti die oltre 50 kg di marijuana essiccata: questo è quello che hanno trovato i Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli durante una perquisizione a casa di un uomo nel beneventano denunciato con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di. Marijuana spedita percon tanto diLe Fiamme Gialle del Gruppo di Frattamaggiore, durante un servizio di controllo economico, hanno intercettato un pacco sospetto giacente in un centro di spedizione nel comune partenopeo e destinato in Francia. I sospetti dei finanzieri erano fondati, infatti nel pacco sono stati ritrovati 7 kg di infiorescenze di, confezionati in sacchetti di cellophane e pronti ad essere rivenduti al dettaglio sul mercato nero europeo.