Panorama.it - Spalletti il moralizzatore

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La lunga vigilia della sfida con Israele deve essere stata logorante per Luciano, ct della nazionale che prova a mettersi alle spalle la vergogna dell'Europeo. Prima la polemica a distanza con un collega, Simone Inzaghi, nata dalle parole del commissario che sulla questione rapporti con gli ultras ha scelto di tirarsi fuori e salire sul piedistallo. Poi la trasformazione della partita contro gli israeliani in una sorta di strumento di pace per convincere gli indecisi a lasciar stare questa cosa della guerra a Hezbollah, come se il pallone potesse farlo e un ct italiano pure. ""Penso ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire" ha dettoal Tg1. Probabilmente si è espresso male per affermare un principio ovvio e condiviso da tutti, quello della pace.