Silvano Janes stroncato in gara da un infarto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia durante il campionato europeo di Gravel in corso domenica 13 ottobre sull'Altopiano di Asiago (provincia di Vicenza). Il ciclista trentino Silvano Janes, 69 anni, si è accasciato in gara a causa di un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.Per mezz'ora hanno tentato di Today.it - Silvano Janes stroncato in gara da un infarto Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia durante il campionato europeo di Gravel in corso domenica 13 ottobre sull'Altopiano di Asiago (provincia di Vicenza). Il ciclista trentino, 69 anni, si è accasciato ina causa di un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.Per mezz'ora hanno tentato di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'ultima gara di Silvano Janes - morto sulla sua amata bici - Doveva essere una domenica di ciclismo e divertimento, si è rivelata una (tragica) domenica di morte. È quanto accaduto ieri, domenica 13 ottobre, agli UEC Gravel European Championships 2024 sull’Altopiano di Asiago. Come riferisce VicenzaToday, infatti, durante la gara master 65-69 ha perso la... (Trentotoday.it)

Addio al ciclista Silvano Janes - morto per malore improvviso a 69 anni durante la gara degli Europei di Gravel - Inutili i tentativi di soccorso da parte dei medici che, dopo 35 minuti di rianimazione, ne hanno dichiarato il decesso. Addio a Silv . Addio a Silvano Janes, il ciclista trentino è morto a causa di un malore improvviso durante la gara dei campionati europei amatoriali gravel di Asiago. Aveva 69 anni. (Ilgiornaleditalia.it)

Tragedia agli Europei di Gravel : muore Silvano Janes durante la gara - L’atleta, 69 anni, stava partecipando alla competizione amatoriale quando è stato improvvisamente colto dal malore. Una tragedia ha colpito oggi gli Europei di Gravel, in corso sull’Altopiano di Asiago, dove Silvano Janes, ex ciclista professionista e pioniere della mountain bike in Italia, è morto a causa di un infarto. (Thesocialpost.it)