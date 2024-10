Servizio riattivato dopo 10 anni, Valpiana ha di nuovo il suo asilo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Massa Marittima, 14 ottobre 2024 – Inaugurata ieri la nuova sede del nido d’infanzia “Bruco Verde” di Valpiana a seguito dei lavori di adeguamento della struttura realizzati dal Comune. Al taglio del nastro erano presenti la sindaca Irene Marconi e l’assessora alla Pubblica istruzione Sara Montemaggi. L’edificio ha accolto i bambini del Bruco Verde fino al 2012, dopodiché, è stato chiuso per oltre 10 anni per mancanza di iscritti. Di conseguenza, una porzione dei locali da allora sono stati destinati agli uffici postali, che sono rimasti nello stabile anche con la riapertura del nido. I lavori finanziati dall’amministrazione comunale hanno garantito l’ampliamento della superficie con la chiusura della veranda esterna che è diventata parte integrante dell’immobile. Lanazione.it - Servizio riattivato dopo 10 anni, Valpiana ha di nuovo il suo asilo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Massa Marittima, 14 ottobre 2024 – Inaugurata ieri la nuova sede del nido d’infanzia “Bruco Verde” dia seguito dei lavori di adeguamento della struttura realizzati dal Comune. Al taglio del nastro erano presenti la sindaca Irene Marconi e l’assessora alla Pubblica istruzione Sara Montemaggi. L’edificio ha accolto i bambini del Bruco Verde fino al 2012,diché, è stato chiuso per oltre 10per mancanza di iscritti. Di conseguenza, una porzione dei locali da allora sono stati destinati agli uffici postali, che sono rimasti nello stabile anche con la riapertura del nido. I lavori finanziati dall’amministrazione comunale hanno garantito l’ampliamento della superficie con la chiusura della veranda esterna che è diventata parte integrante dell’immobile.

