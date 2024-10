Scherma, spada azzurra a Champoluc per il primo ritiro: 32 convocati (Di lunedì 14 ottobre 2024) Anche la spada azzurra sceglie la Valle d’Aosta per il primo ritiro stagionale delle due nazionali, quella maschile e la femminle. A Champoluc, comune francese, gli azzurri sotto la sapiente gestione di Dario Chiadò cominciano dal 28 ottobre e fino all’1 novembre a preparare la nuovs stagione. Sono 32 gli atleti convocati, 16 donne e altrettanti uomini. Per quanto riguarda il femminile, presenti Alberta Cantuccio, Giulia Rizzi.lessandra Bozza, Gaia Caforio, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Anita Corradino, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Eleonora Orso, Lucrezia Paulis, Vera Perini, Vittoria Siletti e Gaia Traditi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Anche lasceglie la Valle d’Aosta per ilstagionale delle due nazionali, quella maschile e la femminle. A, comune francese, gli azzurri sotto la sapiente gestione di Dario Chiadò cominciano dal 28 ottobre e fino all’1 novembre a preparare la nuovs stagione. Sono 32 gli atleti, 16 donne e altrettanti uomini. Per quanto riguarda il femminile, presenti Alberta Cantuccio, Giulia Rizzi.lessandra Bozza, Gaia Caforio, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Anita Corradino, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Eleonora Orso, Lucrezia Paulis, Vera Perini, Vittoria Siletti e Gaia Traditi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scherma - la spada azzurra ad Ayas : inizia il nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028 - Un turno di riposo è stato invece concesso alle altre olimpioniche Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, quest’ultima fresca sposa (sabato nella sua Sicilia ha detto “sì” al fisioterapista dello staff federale Francesco Aragona), mentre Mara Navarria proseguirà l’attività agonistica in campo nazionale dopo aver annunciato a Parigi l’ultimo atto della sua straordinaria carriera azzurra in giro ... (Ilfaroonline.it)

LIVE Scherma - Olimpiadi Parigi in DIRETTA : Santuccio unica azzurra agli ottavi nella spada femminile - inizia Samele per gli sciabolatori - I due sono sul punteggio di 5-5. 17 9-9: prima una stoccata doppia e poi un corpo a corpo vinto da Abdul Rahman. 10. 10. SANTUCCIO-ABDUL RAHMAN 12-8. SANTUCCIO-ABDUL RAHMAN 3-3. 11. Si inizia a sciogliere Alberta, che piazza la botta del +3. 14 Terminato il secondo periodo con l’incontro in perfetta parità. (Oasport.it)