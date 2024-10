Liberoquotidiano.it - Sarzana: PENNY Italia apre un nuovo punto vendita

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) - Il brand cresce in Liguriamartedì 15 ottobre unspazioin Liguria, a, nella provincia diLa Spezia., 14 ottobre 2024.Con una superficie didi circa 900 mq, ilnegozioè situato in Via Boettola II Traversa affacciato sulla Via Cisa che è l'arteria principale che collega il vicino comune di Santo Stefano Magra e il centro cittadino di.L'immobile, di nuova costruzione, è costituito da un ampio locale commerciale che, oltre a, ospiterà altre due medie strutture dinon alimentari ed è dotato di un ampio parcheggio per la clientela. Ildi, è il sestonella provincia, dopo i tre negozi nella città di La Spezia, lo spaziodi Arcola e ildi Luni.