Sammy Basso e la sua lettera testamento | una lezione che profuma di santità

«Tu lo sai bene: non ti riesce qualcosa, sei stanco e non ce la fai più. E d'un tratto incontri nella folla lo sguardo di qualcuno -uno sguardo umano - ed è come se ti fossi () accostato a un divino nascosto. E tutto diventa improvvisamente più semplice». Questo pensiero (dal film "Andrej Rublëv" di Andrej Tarkovskij) descrive l'impressione che hanno fatto a tantissimi le parole di commiato lasciateci da Sammy Basso, che sono rimbalzate sui social, sorprendendoci e commuovendoci. La stessa impressione che Sammy faceva da vivo a chilo incontrava o lavorava con lui. La sua lettera-testamento è stata giustamente definita «bella, struggente e spiritosa», ma è anche del tutto controcorrente rispetto alla mentalità oggi dominante. È dolcemente rivoluzionaria, e non può essere ridotta ai banali buoni sentimenti che attualmente si smerciano su tutte le bancarelle mediatiche.

