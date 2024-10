Linkiesta.it - Riscoprirsi comunità attraverso le storie degli spazi che abbiamo dimenticato

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel 2019 Bianca Felicori stava lavorando alla sua tesi in storia dell’architettura quando si è resa conto che nei manuali del suo corso mancava qualcosa: il lavoro di creatori straordinari, uomini ma anche molte donne, che non avevano mai seguito gli schemi di progettazione divenuti di maggiore successo. Così, ha deciso di integrare il racconto mancante presentando questi inventivi eretici e le loro architetture dimenticate su Facebook. Giuseppe Perugini with Uga De Plaisant and Raynaldo Perugini, Casa Albero, Fregene, 1968-1975.