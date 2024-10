Riscaldamenti, via libera all'accensione degli impianti: da quando e per quanto tempo al giorno (Di lunedì 14 ottobre 2024) Via libera a partire da domani - martedì 15 ottobre 2024 – all’accensione a Torino dei Riscaldamenti in casa e sui luoghi di lavoro. Le temperature registrate e quelle previste per i prossimi giorni hanno infatti fatto propendere l’amministrazione comunale per la conferma del calendario ordinario Torinotoday.it - Riscaldamenti, via libera all'accensione degli impianti: da quando e per quanto tempo al giorno Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Viaa partire da domani - martedì 15 ottobre 2024 – all’a Torino deiin casa e sui luoghi di lavoro. Le temperature registrate e quelle previste per i prossimi giorni hanno infatti fatto propendere l’amministrazione comunale per la conferma del calendario ordinario

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi decide gli orari di accensione del riscaldamento in condominio? - Condominio: chi sceglie l'orario per l'accensione e lo spegnimento dei termosifoni nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato? L'arrivo dell'inverno porta con sé una delle questioni più delic ... (condominioweb.com)

Altro che negazionismo climatico: i segnali apocalittici che ci sta mandando la Terra - Altro che negazionismo climatico: la Terra ci sta facendo capire che il futuro dell’umanità è davvero in bilico. (lettera43.it)

Il riscaldamento supera i 1100 euro di spesa media per famiglia, come risparmiare - Con le attuali tariffe del mercato libero, Facile.it stima che quest’anno gli italiani per riscaldare casa spenderanno, in media, 1.144 euro in bollette del gas. (quifinanza.it)