Presidente arbitri Novara chiede ad arbitro di modificare il referto | due anni di squalifica

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Tribunale Federale Nazionale della Figc nella giornata di giovedì 10 ottobre hato per dueildel CRA (comitato regionale) di, Andrea Riccardi, giudicandolo colpevole di aver chiesto a un suodiunsu una partita dell’Under 17 provinciale (Cureggio-San Giacomo del novembre 2023), ottenendo la falsificazione del documento. Per la stessa vicenda, il fischietto Giuseppe Marino, della sezione di, è stato sospeso per cinque mesi, dal momento che ha ammesso la modifica del, spiegando però dinnanzi alla giustiza sportiva di essere stato spinto a farlo – come si apprende da autorevoli fonti vicine all’AIA – dal suo, portando le prove che hanno poi difatti provocato ladel numero uno della sezione della città piemontese.