Premio Bianca d’Aponte, il 25 e 26 ottobre le serate della ventesima edizione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl Premio Bianca d’Aponte per cantautrici compie 20 anni e lo fa con un ricchissimo parterre di ospiti, diversi dei quali già protagonisti delle edizioni precedenti. Personaggi di rilievo del mondo musicale italiano che hanno voluto essere presenti per omaggiare una manifestazione che da tempo è sinonimo di qualità e passione. Al teatro Cimarosa di Aversa il 25 e 26 ottobre, con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti, a salire sul palco saranno Gnut, Renzo Rubino, Brunella Selo, Maria Pia de Vito, Ginevra di Marco con Francesco Magnelli, oltre agli ospiti già comunicati, cioè Simona Molinari e Cristina Donà con Saverio Lanza. Anteprima24.it - Premio Bianca d’Aponte, il 25 e 26 ottobre le serate della ventesima edizione Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIlper cantautrici compie 20 anni e lo fa con un ricchissimo parterre di ospiti, diversi dei quali già protagonisti delle edizioni precedenti. Personaggi di rilievo del mondo musicale italiano che hanno voluto essere presenti per omaggiare una manifestazione che da tempo è sinonimo di qualità e passione. Al teatro Cimarosa di Aversa il 25 e 26, con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti, a salire sul palco saranno Gnut, Renzo Rubino, Brunella Selo, Maria Pia de Vito, Ginevra di Marco con Francesco Magnelli, oltre agli ospiti già comunicati, cioè Simona Molinari e Cristina Donà con Saverio Lanza.

