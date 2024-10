Lanazione.it - Ponte di Ognissanti a Firenze: viaggio nei cimiteri monumentali della città

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 - Un weekend tra le chiese e iche hanno ospitato grandi artisti, scrittori e scienziati. Veri e propri musei a cielo aperto che raccontano storie affascinanti in un'atmosfera solenne e suggestiva. Con l'avvicinarsi deldi, un weekend originale in unavicina rappresenta un'ottima opportunità per celebrare Halloween in modo diverso. Aè possibile conoscere l’arte, la cultura e la storia, esplorando chiese ecome quello degli Inglesi e quello delle Porte Sante, o ancora ammirare le sculture al cimitero degli Allori o visitare la basilica di Santa Croce, che accoglie le tombe di personalità come Galileo e Michelangelo.