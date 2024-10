Polizze calamità, Musumeci rassicura: “All’inizio non saranno obbligatorie” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ministro per la Protezione civile ha ricordato l'importanza della prevenzione, che potrebbe risollevare le casse dello Stato e anche le tasche dei cittadini, costretti ad intervenire lì dove le istituzioni non arrivano; "La prevenzione è un investimento e la ricostruzione un costo" ha infatti ricordato Musumeci L'articolo Polizze calamità, Musumeci rassicura: “All’inizio non saranno obbligatorie” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Polizze calamità, Musumeci rassicura: “All’inizio non saranno obbligatorie” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ministro per la Protezione civile ha ricordato l'importanza della prevenzione, che potrebbe risollevare le casse dello Stato e anche le tasche dei cittadini, costretti ad intervenire lì dove le istituzioni non arrivano; "La prevenzione è un investimento e la ricostruzione un costo" ha infatti ricordatoL'articolo: “non” proviene da Il Difforme.

