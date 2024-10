Patente a punti, l’esperta: “C’è anche la responsabilità del committente. Ecco cosa rischia” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono già 400mila le imprese che lavorano nei cantieri e che in meno di due settimane hanno chiesto la Patente a punti. Con questo strumento “è finito il tempo dei furbetti” ha commentato decisa la ministra del Lavoro Marina Calderone in occasione della 74esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro organizzata dall’Anmil. La ministra ha annunciato anche un’azione ispettiva specifica che è in corso per “verificare quelli che sono gli attestati che vengono consegnati quando bisogna esibire la prova dell’avvenuta formazione sulla sicurezza”. “Abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare”, ha detto, sostenendo la necessità anche di aggiornare la normativa sulla sicurezza, che non rispecchia ora un mondo del lavoro profondamente cambiato. Ma la strada intrapresa potrebbe essere quantomeno un segnale. Quifinanza.it - Patente a punti, l’esperta: “C’è anche la responsabilità del committente. Ecco cosa rischia” Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono già 400mila le imprese che lavorano nei cantieri e che in meno di due settimane hanno chiesto la. Con questo strumento “è finito il tempo dei furbetti” ha commentato decisa la ministra del Lavoro Marina Calderone in occasione della 74esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro organizzata dall’Anmil. La ministra ha annunciatoun’azione ispettiva specifica che è in corso per “verificare quelli che sono gli attestati che vengono consegnati quando bisogna esibire la prova dell’avvenuta formazione sulla sicurezza”. “Abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare”, ha detto, sostenendo la necessitàdi aggiornare la normativa sulla sicurezza, che non rispecchia ora un mondo del lavoro profondamente cambiato. Ma la strada intrapresa potrebbe essere quantomeno un segnale.

