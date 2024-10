Omicidio Manuel Mastrapasqua, il killer Daniele Rezza confessa il delitto in vocale che non si trova (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ha accoltellato a morte Manuel Mastrapasqua nella notte tra il 10 e l’11 ottobre e oggi l’ha confessato. Chi è Daniele Rezza Davanti alla pm Letizia Ruggeri e ai Carabinieri ha confessato di essere l’autore dell’Omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne che viveva a meno di un chilometro da casa sua e che ha perso la vita nella notte tra il 10 e l’11 ottobre a causa di un fendente al torace. Le telecamere in zona ci sono, ma non hanno ripreso tutto: il punto delle indagini. Omicidio Manuel Mastropasqua, il killer ha confessato: il vocale però non si trova (cityrumors.it / ansafoto)Dalle immagini visionate dagli uomini che stanno indagando sull’Omicidio di Rozzano emerge che Daniele Rezza era in zona quella sera e che, soprattutto, oltre a lui c’erano anche due uomini, in scooter, che molto probabilmente hanno assistito all’Omicidio, pur non essendosi ancora fatti avanti. Cityrumors.it - Omicidio Manuel Mastrapasqua, il killer Daniele Rezza confessa il delitto in vocale che non si trova Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ha accoltellato a mortenella notte tra il 10 e l’11 ottobre e oggi l’hato. Chi èDavanti alla pm Letizia Ruggeri e ai Carabinieri hato di essere l’autore dell’di, il 31enne che viveva a meno di un chilometro da casa sua e che ha perso la vita nella notte tra il 10 e l’11 ottobre a causa di un fendente al torace. Le telecamere in zona ci sono, ma non hanno ripreso tutto: il punto delle indagini.Mastropasqua, ilhato: ilperò non si(cityrumors.it / ansafoto)Dalle immagini visionate dagli uomini che stanno indagando sull’di Rozzano emerge cheera in zona quella sera e che, soprattutto, oltre a lui c’erano anche due uomini, in scooter, che molto probabilmente hanno assistito all’, pur non essendosi ancora fatti avanti.

Rozzano - la fiaccolata del dolore per Manuel Mastrapasqua. La sorella : «L’ergastolo lo pagheremo noi» - Nel ribadire quanto fosse un bravo ragazzo, la madre ha poi spiegato che «Manuel con Rozzano davvero non ha mai avuto niente a che fare, non conosce nessuno. In memoria di Mastrapasqua è stata anche indetta una raccolta fondi per aiutare i familiari a sostenere le spese che dovranno affrontare. Un delitto assurdo, per il quale Rozzano s’è stretta stasera alla famiglia e agli amici del malcapitato ... (Open.online)

Omicidio Manuel Mastrapasqua a Rozzano - oggi l’interrogatorio del 19enne Daniele Rezza - Il gip Domenico Santoro deve decidere sulla convalida del fermo e sulla richiesta di custodia cautelare in carcere per omicidio e rapina impropria, avanzata dalla Procura di Milano. Si sta svolgendo nel carcere di San Vittore l'interrogatorio di Daniele Rezza, il 19enne che ha confessato di aver ucciso con una coltellata in strada a Rozzano Manuel Mastrapasqua - magazziniere e cassiere di 31 anni ... (Tg24.sky.it)

Omicidio Rozzano - la madre di Manuel Mastrapasqua : “Il padre del 19enne non doveva aiutarlo” - Il presunto assassino di Mastrapasqua, un ragazzo di 19 anni, è stato fermato ad Alessandria. Per cui che il sindaco dica che sia un posto sicuro, vada lui in giro alle tre di notte dove non c’è una pattuglia“, ha detto la donna parlando con Tgcom24. “Tutti hanno pensato agli extracomunitari, invece pare sia un ragazzino 19enne italiano e il papà ha cercato di farlo scappare, gli ha lavato i ... (Lapresse.it)