Omicidio di Rozzano, la confessione di Daniele: "Ho rovinato due famiglie" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Daniele Rezza resterà in carcere dopo l'Omicidio di Manuerl Mastrapasqua: così ha deciso il gip di Milano. Da parte sua la conferma che si trattava di una rapina

L’omicidio di Rozzano : i genitori di Daniele Rezza - killer reo confesso - finiscono sotto protezione - Ed è stato sequestrato anche un giubbotto di colore nero "apparentemente identificato in quello indossato la notte dell'11 ottobre". Il servizio dovrà essere ratificato dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza della Prefettura di Milano. E con una punta di amarezza il pm annota: "Le cuffie rinvenute, di marca Music sound, è opportuno dire che hanno un valore di soli 14 euro". (Ilgiorno.it)

Omicidio di Rozzano - Daniele : "Ho rovinato due famiglie" - Non si era reso conto di avere ucciso Manuel perché non l'ha visto cadere a terra e lo ha scoperto il mattino dopo. AGI - "Ho rovinato due famiglie". Il suo è stato un gesto occasionale. "Daniele ha detto oggi al gip quanto già esposto al pm. . Era nervoso, passeggiava, ha incrociato il ragazzo e incidentalmente ha deciso di rapinarlo", ha detto l'avvocato Maurizio Ferrari, aggiungendo ... (Agi.it)

Rozzano - l'interrogatorio di Daniele Rezza sull'omicidio di Manuel Mastrapasqua : cos'ha detto al gip - Daniele Rezza, durante l'interrogatorio del gip per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, non è rimasto in silenzio: ecco cos'ha detto al giudice. (Notizie.virgilio.it)